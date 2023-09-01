عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين: الحوكمة تشجع الاستثمار والتنمية في مصر

قالت الدكتورة أميرة سلامة عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن للحوكمة دورا مهما في تشجيع الابتكار والإبداع والتوجه للاستثمار في المشاريع ذات القيمة المضافة.

سلامة: يُمكن لقواعد الحوكمة دعم تنمية الاقتصاد

وأضافت أميرة سلامة، أنه يُمكن لقواعد الحوكمة دعم تنمية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وفي مشاركة جميع شرائح المجتمع في العملية التنموية وبالتالي تحقق التوازن الاجتماعي.

وأوضحت عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين أن قواعد الحوكمة تُسهم في تعزيز مستوى الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات واتخاذ القرارات، مما يؤدي إلى تقوية الثقة بين المؤسسات والجمهور، كما أن كل عناصر الحوكمة هي الذراع المكملة للاستدامة وبالتالي يجب أن نحرص على تطبيقها في كل القطاعات والهيئات والوزرات وحكومة وقطاع خاص.

توجيه الجهود لتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية

وذكرت أن تطبيق قواعد الحوكمة تُظهر أهميتها واضحةً في تحقيق رؤية مصر 2030 وضمان استدامة التنمية في مختلف الجوانب، إذ تعمل قواعد الحوكمة على توجيه الجهود نحو تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر للبلاد وللأجيال المقبلة.