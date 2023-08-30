«شوشة»: جهود كبيرة من الدولة لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، صباح اليوم الأربعاء، وفدًا علميًا من مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة.

وخلال اللقاء، أكد محافظ شمال سيناء، أن القيادة السياسية في الوقت الحالي تُولي كل اهتمامها للتنمية الشاملة في سيناء، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة من الدولة لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة لخدمة هذه المنطقة الغالية من أرض الوطن.

تعاون مكثف لبحوث الصحراء ومحافظة شمال سيناء

ومن جانبه، أفاد الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، بأن هذا اللقاء يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة.

وأضاف «زغلول»، أن البرنامج يهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة المجتمعية من أنشطة الوزارة والمركز، وإقامة وتنمية المشروعات الزراعية الصغيرة القائمة على الموارد البيئية المحلية لتحقيق التنمية الزراعية على أرض سيناء.

وفي سياق متصل، ذكر الدكتور حسام عبد العال رئيس برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة، أن اللقاء تناول سبل تنفيذ الأنشطة التطبيقية لدعم أهالي القرى العائدة بالشيخ زويد ورفح خلال الأيام المقبلة، والوقوف على أهم المشكلات المتعلقة بالتنمية الزراعية بتلك المنطقة ووضع حلول عملية؛ للتغلب عليها فضلًا عن بعض الأنشطة الأخرى التي تستهدف الشباب والمرأة البدوية.

جهود زراعة شمال سيناء

وأثنى محافظ شمال سيناء على ما تقوم به وزارة الزراعة من جهود في سبيل خدمة المزارع السيناوي، معربًا عن تقديره للدور الهام الذي يقوم به مركز بحوث الصحراء، في دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة.

وفي نهاية اللقاء، أكد تطلعه إلى بذل المزيد من الجهود الهادفة لتعزيز التعاون بين المركز والمحافظة؛ لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة على أرض سيناء.