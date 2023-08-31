«الزراعة»: تكثيف لجان التفتيش على الأسمدة للتأكد من تنفيذ منظومة الحوكمة

قال المهندس سعد عامر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّه بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة، تم تكثيف لجان التفتيش والمرور على الجمعيات الزراعية؛ للتأكد من اتباع منظومة حوكمة الأسمدة التي تضمن الرقابة عليها وضمان وصولها لمن يستحقها من المزارعين وعدم تسريبها للسوق السوداء.

تفعيل دور الرقابة على الدعم المقدم للمزارع

أضاف عامر لـ«الوطن»، أنّ منظومة الحوكمة تقوم على تفعيل دور الرقابة على الدعم المقدم للمزارع في صورة الأسمدة المدعمة من خلال تفعيل دور كارت الفلاح، مشيرا إلى أنّ هناك خطة للانتهاء من توزيعه على كل المزارعين.

لفت إلى أنّه مع بداية الموسم الزراعي تم تطبيق تجربة تفاعلية للرقابة على الاسمدة بدأت بوضع خطة الأحتياجات الفعية بناء على الحصر الفعلي على أرض الطبيعة للمحاصيل ثم التوزيع مرورًا بكامل سلسلة الإمداد والتوريد من مصانع الأسمدة حتى وصولها للجمعيات ثم إلى المستحقين الفعليين، مؤكدًا نجاح المنظومة خلال الموسم الزراعي الصيفي.

لجان تتفقد جمعيات محافظة الإسماعيلية

أشار إلى قيام عدة لجان بزيارة مفاجئة لمحافظة الإسماعيلية امس تفقدت فيها الجمعيات الزراعية في قرى بعض مراكز المحافظة وكذلك أعمال الجمعيات التعاونية ومراجعة الكشوف وصرف الأسمدة؛ للتأكد وكذلك برامج الشحن وذلك في إطار خطة سوف تقوم بها لجان التفتيش والمتابعة المرحلة المقبلة للمرور المفاجئ في جميع محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتعليمات وزير الزراعة للتأكد من اتباع منظومة حوكمة الاسمدة وأيضا سهولة صرفها للمزراعين.