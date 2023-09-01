متحف التحرير يعلن انتهاء نشاط الخدمات الإرشادية المجانية للأسر المصرية

أعلن المتحف المصري بالتحرير، اليوم الجمعة، انتهاء نشاط أصدقاء المتحف المصري، الذي بدأ بتقديم الخدمة الإرشادية للمصريين في فترة الإجازة الصيفية، من 24 يونيو الماضي وحتى الآن، لافتا إلى أن أصدقاء المتحف قدموا الخدمة الإرشادية المجانية بالمتحف لأكثر من 100 أسرة مصرية في اليوم الواحد.

مواقيت عمل أصدقاء المتحف اليومية خلال أشهر الصيف

ولفت المتحف المصرى بالتحرير، إلى أن تلك الخدمة الإرشادية المجانية التي قدمها أصدقاء المتحف المصري، جاءت في إطار خدمات المتحف المجتمعية، منوها إلى أن عمل نشاط أصدقاء المتحف المصري كان يبدأ يوميا من الساعة التاسعة والنصف صباحا، وحتى الرابعة عصرا.

نهاية فعاليات الدورة التدريبية للعاملين بوزارة السياحة

في سياق متصل، أعلن قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، نهاية فعاليات الدورة التدريبية للعاملين بوزارة السياحة والآثار، التي أقيمت في متحف كفر الشيخ، بعنوان «التصوير الفوتوغرافي للقطع الأثرية»، وذلك بالتعاون بين متحف كفر الشيخ ووحدة التدريب المركزي، متمثلة في المركز العلمي للتدريب، والتي استمرت لمدة 4 أيام، وسلم الدكتورأسامة فريد عثمان، مدير عام المتحف، الشهادات للمتدربين.