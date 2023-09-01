وزير الأوقاف يشدد على مواجهة الفكر المتطرف خلال لقائه بأئمة ودعاة الشرقية

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لقاءً بعددٍ من الأئمة ورجال الدعوة الإسلامية بالمحافظة، بحضور الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، والدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

تشكيل الوعي للمساهمة في بناء الوطن

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، استمرار الوزارة في القيام بدورها الدعوي لمواجهة الفكر المتطرف وبناء العقل وتشكيل الوعي للمساهمة في بناء الوطن وتقدمه وكذلك دورها المجتمعي في توفير اللحوم والسلع الغائية الأساسية للأسر الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية.

نشر الفكر الوسطي وصحيح الدين

ووجه وزير الأوقاف بضرورة الاهتمام بتكثيف أعمال النظافة بالمساجد وبذل المزيد من الجهد والعمل في تنفيذ رسالة الوزارة في عمارة المساجد ونشر الفكر الوسطي وصحيح الدين وتكثيف الأنشطة الدعوية من خلال الدروس الدينية والمقرأة ومجالس القراء ودورس اللغة العربية والتربية الإسلامية مع الاهتمام بتربية النشء على حفظ القران الكريم وتشجيعهم على الالتحاق بمراكز الثقافة الإسلامية ليشاركوا في بناء وطنهم.

وأكد وزير الأوقاف ضرورة التوجه نحو المناطق النائية من خلال القوافل والأسابيع الدعوية لنشر تعاليم الدين الصحيح وكذلك استمرار التعاون والتنسيق مع وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم وهيئة قصور الثقافة لعقد ندوات وجلسات دينية تساهم في حماية النشء والحفاظ على الهوية الدينية وترسيخ قيم المواطنة.

كما أكد محافظ الشرقية الدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال، مشيدا بدور مديرية أوقاف الشرقية في تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاه التشدد والغلو وجماعات التطرف والإرهاب.