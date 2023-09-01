محافظ الشرقية: حجم الإنفاق على مشروعات الإسكان وصل لـ6 مليارات جنيه

كشف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية خلال حديثة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عن إنفاق 6 مليارات جنيه بواسطة الدولة، لتوفير خدمات الإسكان في محافظة الشرقية ومدينة العاشر من رمضان ومدينة الصالحية خلال الفترة الماضية، وبالتالي كان من المهم توفير هذه المساكن للمواطنين.

الإسكان طفرة كبيرة جدا في محافظة الشرقية

وأضاف محافظ الشرقية خلال حديثة أن الموقع يوجد به حوالي 1700 وحدة سكنية، والموقع الآخر حوالي 6000 وحدة سكنية، من المستوى الاجتماعي متوسط وبصورة جيدة، ويعتبر الإسكان طفرة كبيرة جدا في نظم المباني والتنظيم بالمحافظة.

كما نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عبر صفحته على فيسبوك، أن ذلك لمواجهة مشكلات استمرت لعقود، بسبب غياب التخطيط العمراني، وعدم إنشاء مشروعات سكنية جديدة تناسب حجم الطلب المتزايد.

12 مليارًا و407 ملايين جنيه للصرف الصحي

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عبر صفحته على فيسبوك أنه، في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية، تنفذ الحكومة عدة مشروعات للصرف الصحي في محافظة الشرقية، بهدف خدمة القرى والمدن ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بتكلفة تقارب 12 مليارًا و407 ملايين جنيه.