محافظ الشرقية يستقبل 3 وزراء ومفتي الجمهورية للتهنئة بالعيد القومي

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لتقديم التهنئة بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي الموافق التاسع من سبتمبر من كل عام.

افتتاح مشروعات قومية بالشرقية

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن شهر سبتمبر الجاري سيشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، ابتهاجا بالعيد القومي للمحافظة.

توفير حياة أفضل للمواطنين

وأوضح أن هذه المشروعات هي استمرارا لمشروعات سابقة وامتدادا لمشروعات لاحقة تنفذ على أرض محافظة الشرقية لتساهم في إحداث التنمية الشاملة وتوفير حياة أفضل للمواطنين.

وخلال اللقاء قدم محافظ الشرقية دروعا تذكارية تحمل شعار المحافظة للوزراء ومفتي الجمهورية، معربا عن امتنانه لمشاركتهم احتفالات المحافظة بعيدها القومي، ومثمنا التعاون المثمر والجهود الحثيثة المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.