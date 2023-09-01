أول تعليق من والدة كابيتانو مصر محاربة السرطان بعد إهدائها رحلة عمرة

لم يمنعها مرضها من مساندة ابنها في الملعب، فلم تلق بالًا لإصابتها بالسرطان، كل ما يشغلها هو تشجيع صغيرها في أثناء اختبارات «كابيتانو مصر»، وتتحرك وراءه ذهابًا وإيابا لدعمه، إلا أنّ حركتها كانت أكثر ثقلاً بجهاز التنفس الذي لا يفارقها طيلة الوقت، لتجسد شخصية الأم في أروع صورها وكأن فطرتها هي التي قادتها إلى ذلك.

ليزف إليها القدر أخبار سارة لم يتسع قلبها لها، بدأت بتأهل نجلها في اختبارات كابيتانو مصر، ليزف إليها بشرى سارة طال انتظارها وحصولها على رحلة عمرة مجانية أهداها لها برنامج «مصر تستطيع»، من تقديم أحمد فايق، والمذاع على فضائية دي إم سي، لتكون مفاجئة غير متوقعة لها، أضفت على قلبها البهجة، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول خبر استقبالها يمكن الضغط هـــــــــــــــــنا