«مصر تستطيع» يلتقي «أم رحيم» محاربة السرطان.. ساندت ابنها في «كابيتانو مصر»

قالت ولاء عادل، محاربة السرطان «أم رحيم»، التي ألهمنت السوشيال ميديا مؤخرًا بعد تشجيع ابنها ودعمه رغم مرضها، إنها سعيدة بمشاركة ابنها «رحيم» بمسابقة كابيتانو مصر لكرة القدم، وتحقيق حلمها الذي طالما رغبت به، وإن كانت قست عليه بفترة ما أثناء تدريباته لأنها ترغب بإظهار أفضل ما عنده بالبرنامج إيمانًا بموهبته، وجعله متميزا وتحقيق حلمه.

تشجيع أم رحيم لابنها

أضافت «أم رحيم»، خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، عبر شاشة «dmc»، أن الأم خلقت لتحمل الأذى والصعاب وتحويل حياة أبنائها إلى جنة وتوفير كل سبل الراحة لهم قائلة: «كنت بنادي عليه وبزعق عشان عارفة إن ده مش لعبه وإنه أشطر من كدا وبيعرف يلعب برجله الشمال أكتر فكنت عايزة أشجعه لاقتني بزعقله عشان ميخافش ويبين موهبته».

تابعت: «أنا مكنتش أعرف إن حد بيصورني وشايفني لأني كنت عايزة أنادي بصوت عالي وأقول يارحيم العب كويس بس مقدرتش من تعبي».