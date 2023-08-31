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أحمد فايق يفاجئ «أم رحيم» برحلة عمرة.. ويحقق حلمها بانضمام ابنها لـ«كابيتانو مصر»

كتب:

مريم جاد
09:57 م | الخميس 31 أغسطس 2023
الإعلامي أحمد فايق- برنامج مصر تستطيع

الإعلامي أحمد فايق- برنامج مصر تستطيع

قدم الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، لقاء حصريا مع «أم رحيم» مريضة السرطان، التي تابعت الاختبار الثاني لنجلها «رحيم» بملعب اختبارات «كابيتانو»، إذ فاجأها بقبول ابنها في كابيتانو مصر.

أحمد فايق لـ«أم رحيم»: أنت مثال حي على عظمة الأم المصرية

قال الإعلامي أحمد فايق، أثناء محادثة لـ«أم رحيم»، إنها تذكره بوالدته حينما كانت تقسو عليه أحيانًا لإظهار أفضل ما عنده ومعرفتها بقدراته وما يمكنه فعله، وإيمانها بأنه سيكون بمكانه كبيرة يومًا ما.

أضاف «فايق» خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع»، أنه فخور بقوتها وحنوها في الوقت ذاته، رغم الحالة المرضية التي تمر بها، وبإصرارها بوجودها بجانب ابنها أثناء تحقيق حلمه وحلمها أيضًا، قائلًا: «أنت مثال حي على عظمة الأم المصرية، وأنها موجودة عشان تتحمل الأذى مكان أبناءها وتخليهم أحسن».

وفاجئ الإعلامى أحمد فايق أم رحيم، بإهدائها عمرة مجانية من خلال البرنامج، لتحقيق حلمها، وقبول ابنها بمسابقة «كابيتانو»، وسط دموع من الفرحة العارمة والأمل والثقه بتحقيق الأحلام.

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