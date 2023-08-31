«مصر تستطيع» يهدي «أم رحيم» عمرة مجانية ويحقق حلمها على مدرجات «كابيتانو»

ظهرت ولاء عادل الشهيرة بـ«أم رحيم» مريضة السرطان، تدعم ابنها «رحيم»، وبجوارها أنبوب الأكسجين، وفاجأها ابنها «رحيم» بخطاب يحمل لها مفاجأة، يبشرها بحصولها على عمرة مجانية، إذ كانت تحلم بها طوال عمرها.

أم رحيم: بزعق لابني بس قلبي من جوه اتشرخ

وأجهشت «أم رحيم» في البكاء أثناء قراءة الرسالة، خلال برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، وتوجهت بالدعاء لابنها وسط تصفيق الحضور في المدرجات معلقة قائلة: «بزعق لابني بس قلبي من جوه اتشرخ عليه لما هو بيعرف يلعب واخطأ في لعبه، لأنه هايب الموقف، والملعب كبير وسط حضور ناس كتير».

الإصابة بمرض السرطان

وكشفت محاربة السرطان، عن أن إصابتها بالمرض منذ 8 سنوات بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، مضيفة: «ادفع عن ولادي الأذى بالرياضة، ومتأكدة أن ربنا مش هيكسر خاطر ابني، هو وبنتي بيشيلوني في البيت، وخلال فترة العلاج من السرطان».

وزف الإعلامي أحمد فايق، بشرى أخرى لها في نهاية الفقرة، بقبول ابنها «رحيم» في اختبارات كابيتانو مصر، وسط دموع الفرحة والأمل.