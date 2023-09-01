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اندلاع حريق في مزرعة دون إصابات بالجيزة

كتب:

جيهان عبد العزيز
03:53 م | الجمعة 01 سبتمبر 2023
حريق «أرشيفية»

حريق «أرشيفية»

اندلع حريق في مزرعة بقرية كفر حكيم بكرداسة في الجيزة دون أي إصابات، وتمت السيطرة عليه بإشراف اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية والعقيد ياسر يسرى وكيل الإدارة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى النقيب يوسف عبد العاطي من قوة شرطة الحماية المدينة بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق فى مزرعة بكفر حكيم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل النقيب يوسف عبدالعاطي والقوة المرافقة له.

وتبين أن الحريق في بعض المخلفات الزراعية بالمزرعة، وبسؤال مالك المزرعة لم يتهم أحد بشيء، وتم إطفاء الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم جيهان عبد العزيز