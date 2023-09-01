درجات الحرارة غدا.. القاهرة والوجه البحري العظمى 34

كشفت الأرصاد عن توقعات درجات الحرارة غدا السبت، إذ تسجل العظمى على كل من القاهرة والوجه البحري العظمى 34، والمحسوسة 37، السواحل الشمالية 32 -35 درجة مئوية، جنوب سيناء 40 - 43، شمال الصعيد 37 - 39، وجنوب الصعيد 44 - 45 درجة مئوية.

وذكر الخبراء، أن حالة الطقس غدا يسودها أجواء حارة رطبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري السواحل الشمالية شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلة الحرارة رطبة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد من هطول شبورة خلال ساعات الصباح الأولى وتحديدا من 4 لـ7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القنا ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة على كل مدن ومحافظات الجمهورية على هذا النحو:

- العظمى القاهرة 34 المحسوسة 37.

- العظمى العاصمة الإدارية 34 المحسوسة 37.

- العظمى بنها 34 المحسوسة 37.

- العظمى دمنهور 34 المحسوسة 37.

- العظمى وادي النطرون 35 المحسوسة 38.

- العظمى كفر الشيخ 34 المحسوسة 37

- العظمى المنصورة 34 المحسوسة 37

- العظمى الزقازيق 35 المحسوسة 38

- العظمى شبين الكوم 34 المحسوسة 36

- العظمى طنطا 34 المحسوسة 36

- العظمى دمياط 33 المحسوسة 36

- العظمى بورسعيد 33 المحسوسة 36

- العظمى الإسماعيلية 36 المحسوسة 38

- العظمى السويس 36 المحسوسة 38

- العظمى العريش 33 المحسوسة 36

- العظمى رفح 32 المحسوسة 35

- العظمى رأس سدر 35 المحسوسة 38

- العظمى نخل 34 المحسوسة 36

- العظمى كاترين 34 المحسوسة 36

- العظمى الطور 35 المحسوسة 38

- العظمى طابا 35 المحسوسة 37

- العظمى شرم الشيخ 40 المحسوسة 43

- العظمى الإسكندرية 32 المحسوسة 35

- العظمى العلمين الجديدة 31 المحسوسة 34

- العظمى مطروح 30 المحسوسة 33

- العظمى السلوم 31المحسوسة 34

- العظمى سيوة 37 المحسوسة 39

- العظمى رأس غارب 40 المحسوسة 43

- العظمى الغردقة 41 المحسوسة 44

- العظمى سفاجا 40 المحسوسة 43

- العظمى مرسى علم 40 المحسوسة 43

- العظمى شلاتين 40المحسوسة 43

- العظمى حلايب 36 المحسوسة 39

- العظمى أبو رماد 36 المحسوسة 39

- العظمى رأس حدربة 37 المحسوسة 40

- العظمى الفيوم 36 المحسوسة 38

- العظمى بني سويف 37 المحسوسة 39

- العظمى المنيا 37 المحسوسة 39

- العظمى أسيوط 38 المحسوسة 40

- العظمى سوهاج 39 المحسوسة 40

- العظمى قنا 43 المحسوسة 44

- العظمى الأقصر 43 المحسوسة 44

- العظمى أسوان 44 المحسوسة 45

- العظمى الوادي الجديد 41المحسوسة 42

- العظمى أبو سمبل 44 المحسوسة 45.