«الأرصاد»: طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري لطيف ليلا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الطقس سيشهد اليوم أجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، تكون شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار وفي فترة الظهيرة.

اعتدال الأحوال الجوية

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «مع غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترة الليل سنبدأ نشعر بالاعتدال الكامل في الأحوال الجوية، حيث نشعر بنسمات الهواء اللطيفة خلال فترات المساء حيث يبدأ نشاط الرياح في هذه الفترة».

تلطيف الأجواء الجوية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «سرعات الرياح اليوم تتراوح في معظم محافظات الجمهورية ما بين 30 إلى 35 كيلومترا على الساعة، والنشاط النسبي ليس قويًا، كما أنه قادم من على البحر المتوسط، وبالتالي، فإنّه ليس محملًا بأي أتربة أو رمال مثارة، لكنه سيساعد على تلطيف الأجواء ويجعلنا نشعر بنسمات الهواء اللطيفة».