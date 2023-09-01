«الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث خلال ساعات؟

على مدار الأيام القليلة الماضية، شهدت كافة الأنحاء ارتفاعا في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، الأمر الذي جعل الهيئة العامة للأرصاد تعلن مرور حالة الطقس في تلك الأيام بموجة حارة، ما أدى إلى تساؤل المواطنين عن حالة الطقس في الأيام الأولى من شهر سبتمبر.

«الأرصاد» تعلن عن تغير مفاجئ في حالة الطقس

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يحدث تغيرا مفاجئا في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك انخفاضا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، إذ يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة اليوم أول شهر سبتمبر، إذ تنتشر شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة أول أيام شهر سبتمبر، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة غدا، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.