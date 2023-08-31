«الأرصاد»: تحسن ملحوظ في درجات الحرارة من الغد

أكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية وانخفاض طفيف وتدريجي يبدأ من غد الجمعة، مشيرا إلى أنه خلال يومي السبت والأحد، ستكون درجات الحرارة من 33 إلى 34 درجة مئوية.

التحسن في الأحوال الجوية

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي أم سي»، مع الاعلامي رامي رضوان، أن هناك نسمات رياح تشعرنا بمزيد من التحسن في الأحوال الجوية، وتقلل الإحساس بدرجات الحرارة ويبدأ منخفض الهند الموسمي في التراجع ويحل محله منخفض يصطحب كتل من جنوب أوروبا.

درجات الحرارة

وتابع: «هذا المنخفض يأتي من أوروبا من مناطق درجات الحرارة فيها جيدة، وكل هذه العوامل تشتت وتقلل نسب الرطوبة ودرجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية على القاهرة الكبرى وباقي المحافظات، مفيدا بأن يومي الأحد والاثنين أفضل ايام الاسبوع المقبل في درجات الحرارة».