درجات الحرارة أول أيام شهر سبتمبر.. بشرى سارة بتحسن حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة أول أيام شهر سبتمبر على أغلب الأنحاء، إذ يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

حالة الطقس في أول أيام شهر سبتمبر

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ويكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة أول أيام شهر سبتمبر.

درجات الحرارة في أول أيام شهر سبتمبر

وجاءت درجات الحرارة أول أيام شهر سبتمبر، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.