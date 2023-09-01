حالة الطقس اليوم الجمعة 1-9-2023.. وداعا لحر أغسطس

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم على معظم المدن والمحافظات، العظمى والمحسوسة بالتتابع على محافظات الجمهورية، إذ سجلت في محافظات القاهرة والوجه البحري 34 -36، وبالسواحل الشمالية 31 - 34، وبجنوب سيناء 41 -44، وبشمال الصعيد 38 -40، وبجنوب الصعيد 44 - 45 درجة مئوية.

ويشهد طقس اليوم انخفاضا طفيفا على كافة أنحاء الجمهورية، إذ يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم

كما تشهد حالة الطقس اليوم أجواء معتدلة الحرارة رطبة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويسود اليوم شبورة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متطعة.

درجات الحرارة اليوم

- العظمى القاهرة 34 المحسوسة 39.

- العظمى العاصمة الإدارية 34 المحسوسة 37.

- العظمى بنها 34 المحسوسة 37.

- العظمى دمنهور 34 المحسوسة 37.

- العظمى وادي النطرون 36 المحسوسة 39.

- العظمى كفر الشيخ 34 المحسوسة 37

- العظمى المنصورة 34 المحسوسة 37

- العظمى الزقازيق 36 المحسوسة 39

- العظمى شبين الكوم 34 المحسوسة 36

- العظمى طنطا 34 المحسوسة 36

- العظمى دمياط 33 المحسوسة 36

- العظمى بورسعيد 32 المحسوسة 35

- العظمى الإسماعيلية 36 المحسوسة 38

- العظمى السويس 37 المحسوسة 38

- العظمى العريش 33 المحسوسة 36

- العظمى رفح 32 المحسوسة 35

- العظمى رأس سدر 48 المحسوسة 41

- العظمى نخل 37 المحسوسة 39

- العظمى كاترين 35 المحسوسة 37

- العظمى الطور 39 المحسوسة 41

- العظمى طابا 37 المحسوسة 39

- العظمى شرم الشيخ 40 المحسوسة 43

- العظمى الإسكندرية 31 المحسوسة 34

- العظمى العلمين الجديدة 30 المحسوسة 33

- العظمى مطروح 30 المحسوسة 33

- العظمى السلوم 30المحسوسة 33

- العظمى سيوة 38 المحسوسة 40

- العظمى رأس غارب 40 المحسوسة 43

- العظمى الغردقة 41 المحسوسة 44

- العظمى سفاجا 40 المحسوسة 43

- العظمى مرسى علم 40 المحسوسة 43

- العظمى شلاتين 38 المحسوسة 41

- العظمى حلايب 34 المحسوسة 37

- العظمى أبو رماد 34 المحسوسة 37

- العظمى رأس حدربة 35 المحسوسة 38

- العظمى الفيوم 36 المحسوسة 38

- العظمى بني سويف 37 المحسوسة 39

- العظمى المنيا 37 المحسوسة 39

- العظمى أسيوط 39 المحسوسة 41

- العظمى سوهاج 42 المحسوسة 43

- العظمى قنا 42 المحسوسة 43

- العظمى الأقصر 43 المحسوسة 44

- العظمى أسوان 44 المحسوسة 45

- العظمى الوادي الجديد 42 المحسوسة 43

- العظمى أبو سمبل 43 المحسوسة 44.