محافظ مطروح: «العلمين» أيقونة عالمية للسحر والجمال

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن مهرجان العلمين سلط الضوء على المدينة العالمية الجديدة، والتي استطاعت جذبت أنظار الزائرين، وأعطت انطباعا باهتمام الدولة بإقامة المشروعات القومية وبناء المدن الجديدة، والتي تساهم في مخطط التنمية الشاملة، الذي تتبناه القيادة السياسية.

العلمين أيقونة عالمية للسياحة على البحر المتوسط

وقال محافظ مطروح، في تصريح لـ«الوطن» إن مدينة العلمين الجديدة أصبحت أيقونة عالمية للسحر والجمال، ونجح المهرجان في جذب مزيد من الزائرين إليها هذا الموسم، خاصة العرب من مختلف دول الخليج والأجانب، وما يشهده العالم حالياً على أرض العلمين اختلف نهائيا عن ما كان عليه منذ سنوات قليلة.

وأضاف المحافظ، أن المكان تحول إلى مدينة عالمية من الجيل الرابع، فهي مدينة صديقة للبيئة، وجزء كبير منها يعمل بالطاقة الشمسية، مثل سخانات العمارات السكنية بالأحياء الجديدة.

واستكمل اللواء خالد شعيب، أن المدينة أصبحت مقصد سياحي عالمي بمكوناتها الفريدة، وما تحتويه من صروح معمارية عملاقة، في ظل التخطيط والترويج السياحي الجيد، من خلال تنظيم مهرجان «العالم علمين» بفعالياته وأنشطته الرياضية والغنائية المتنوعة، والتي حققت الهدف منها.

جذب السياحة من مختلف دول العالم

وأضاف محافظ مطروح، أن مدينة العلمين الجديدة تحولت بفضل المشروعات والمهرجان، من مجرد مصيف 3 أشهر، إلى مزار سياحي طوال العام بفنادق وأبراج تضاهي نظيرتها في دول أوروبا، بالإضافة إلى جذب مزيد من السكان، والمستهدف بنحو 3 ملايني نسمة، وجذب السياحة من مختلف دول العالم.