«حكاية 5 رعاة وطنيين».. شركاء النجاح في مهرجان العلمين الجديدة

شهد مهرجان العلمين الجديدة نجاحاً واسعاً في دورته الأولى منذ انطلاقه في يوم 13 يوليو الماضي، وقبل ساعات قليلة من إسدال الستار على الحدث الضخم، تحولت من خلاله مدينة العلمين الجديدة إلى محط أنظار الجميع سواء داخل مصر أو خارجها، ليصبح المهرجان أحد أهم وأبرز المهرجانات على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.

ووراء تلك النجاحات الكبيرة كان يقف ويدعهما رعاة وطنيون، بذلوا ما في إستطاعتهم من أجل إنجاح هذا الحدث، بيُصبحوا بمثابة شركاء النجاح وأحد أهم وأبرز أسباب نجاح مهرجان العلمين الجديدة، تحت شعار «العالم علمين».

البنك الأهلي المصري

يُعد البنك الأهلي المصري أحد أبرز رعاة مهرجان العلمين، وهو أحد أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية، والذي أنشئ في 25 يونيو عام 1898، ويعتمد في تقديم خدماته البنكية على شبكة ضخمة من الفروع والمكاتب والوحدات المصرفية تصل إلى 615، ويُقدم خدماته إلى 17.8 مليون عميل.

يحرص البنك الأهلي المصري على تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة لعملائه، كما أنه يحظى بتواجد خارجي فعال في العديد من الدول حول العالم وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وجنوب إفريقيا، والإمارات، والسودان، وأثيوبيا.

البنك الأهلي المصري له دور فعال في قطاع تمويل الشركات الكبرى من خلال تدعيم تمويل الأنشطة الرئيسة للاقتصاد القومي، وفى مجال تنشيط الاستثمار وسوق الأوراق المالية يمتلك البنك الأهلي عدداً متميزاً من صناديق الاستثمار والداعمة لسوق رأس المال المصري.

البريد المصري

هيئة البريد المصري هي من أقدم المؤسسات المصرية والهيئات الحكومية، وكانت أحد رعاة مهرجان العلمين في نسخته الأولى، واستطاعت هيئة البريد خلال العام الجاري من تحقيق مجموعة من الإنجازات، ومن أبرزها وصول عدد المكاتب المطورة إلى 3900 مكتب من إجمالي عدد 4385 مكتب في أنحاء الجمهورية، كما تم التوسع في فروع البريد مع استحداث مكاتب البريد المتنقلة من أجل استخدامها في أوقات الذروة.

حديد عز

ومن أهم الرعاة كان شركة «حديد عز» وهي إحدى الشركات الرائدة في استخدام أحدث التكنولوجيا المتاحة في صناعة الصلب، وهي حالياً من ضمن أكبر مُنتجي الصلب فى كل من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتُصدر منتجات أطوال ومسطحات الصلب إلى مختلف دول العالم.

تنتج «حديد عز» كميات ضخمة من الصلب عالي الجودة، وذلك بفضل مجموعة من أفضل المتخصصين فى مجال صناعة الصلب، بالإضافة إلى الاستعانة بمجموعة متميزة من الكوادر الشابة الواعدة.

ويصل إجمالي الاستثمارات في «حديد عز» إلى 4 مليارات دولار، كما يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى 7 مليون طن سنوياً من منتجات الصلب.

المصرية للاتصالات we

ومن ضمن أحد الرعاة الخمسة كانت المصرية للاتصالات WE، وهي الشركة الوطنية الأولى في تقديم خدمات الإتصالات في مصر، وهي شركة مساهمة مصرية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقدم خدمات الهاتف المنزلي الثابت، والهاتف محمول، وخدمات الإنترنت.

كما تعتبر المصرية للاتصالات هي أكبر مشغل لخدمات الهاتف المنزلي الثابت في مصر، وهي أول أول مشغل متكامل في مصر ورابع شركة إتصالات المحمولة.

سيتي إيدج للتطوير العقاري

ومن ضمن الجنود وراء نجاح مهرجان العلمين الجديدة هي شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، والتي تعتبر من أكبر الشركات العقارية في مصر، كما أنها استطاعت أن تتوسع في وقت قصير من خلال بناء العديد من المشروعات المتنوعة في مختلف أنحاء الجمهورية، ومن بينها العاصمة الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، كما أنها أنشأت مشروعات ساحلية ومن أبرزها العلمين الجديدة بالساحل الشمالي والعين السخنة.

خبير اقتصادي: وجود الرعاة يضمن تمويل المهرجان

ويقول الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الرعاة الخمسة الوطنيين هم أحد أسباب الدعم النجاح الرئيسي في نجاح مهرجان العلمين الجديدة، وأن وجود الرعاة لأحدث ضخم وعالمي مثل مهرجان العلمين مهم للغاية لضمان تمويل المهرجان حتى يخرج بصورة مشرفة وهو ما حدث بالفعل.

وأضاف الخبير الاقتصادي لـ«الوطن»، أن الدولة اجتذبت أعين العالم بأكمله من خلال مهرجان العلمين وأنهم يروا مصر في صورتها الحقيقية، وهو ما يُساعد على تنشيط ورواج السياحة سواء الداخلية أو الخارجية، وهو ما يؤثر بالإيجاب على تنشيط القطاع الاقتصادي بشكل عام.

وتابع «شعيب» أن الرعاة الوطنيين وقفوا ودعموا المهرجان واستفادوا أيضاً من نجاح مهرجان العلمين، وعادت الاستفادة في النهاية على الدولة المصرية، ويتمنى «شعيب» تكرار مثل الأحداث العالمية والمهرجانات على مستوى الجمهورية.