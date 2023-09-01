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الجمهور يتفاعل مع «أبو» بمهرجان العلمين الجديدة على أنغام 3 دقات

كتب:

ياسمين محمود
12:55 ص | الجمعة 01 سبتمبر 2023
المطرب أبو

المطرب أبو

أحيا المطرب أبو حفلا غنائيا ناجحا تفاعل معه الجمهور بالتصفيق والغناء على أنغام أغنية 3 دقات في مهرجان العلمين الجديدة.

أعرب أبو خلال الحفل عن سعادته بالغناء بمهرجان العلمين الجديدة الوجهة السياحية العالمية.

حفلات مهرجان العلمين الجديدة

ويأتي حفل المطرب أبو بعد عدد من الحفلات الغنائية الناجحة التي قدمت ضمن فعاليات المهرجان من بينها تامر حسني والكينج محمد منير وحميد الشاعري وحكيم وأنغام وعمر خيرت وبهاء سلطان وتامر عاشور وكارول سماحة وراغب علامة ونانسي عجرم واليسا ومطرب الراب العالمي (russ) ومدحت صالح وريهام عبد الحكيم ومحمد عدوية ومحمود الليثي ورضا البحراوي ومسلم.

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بقلم ياسمين محمود