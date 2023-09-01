مؤسس «الحضرة»: الفرقة لديها ألحان وقصائد إنشاد صوفي خاصة بها

قال نور ناجح، مؤسس فرقة الحضرة للإنشاد الديني، إن الفرقة تقدم ابتهالات، ولديها «قماشة في الإنشاد والمديح واسعة للغاية»، كما «قدمنا ابتهالات قبل القصائد اللي بها سماع صوفي».

فرقة الحضرة تمتلك ألحانا خاصة بها

وأضاف ناجح، خلال لقائه ببرنامج مدد مع الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، قائلًا «أهم ما يميزنا في فرقة الحضرة، امتلاك الفرقة لألحان خاصة بها، وذلك على عكس الفرق الأخرى، ولدينا قصائد للإنشاد الصوفي خاصة بينا».

فرقة الحضرة للإنشاد الديني

وتأسست فرقة الحضرة للإنشاد الديني عام 2015 على يد مؤسسها نور ناجح، واستطاعت أن تثبت نفسها بقوة على الساحة في فترة قصيرة، وذلك بفضل أعمالها التي تهدف إلى الحفاظ على التراث الديني الشعبي.

وتضم الفرقة مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق والصوفية، الذين استطاعوا تنظيم حالة روحانية مليئة بالذكر والإنشاد والابتهالات في حب الله ومدح رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، مما جعلهم ينجحون في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة.