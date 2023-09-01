مؤسس «فرقة الحضرة» يوضح الألوان المعبرة عن زيهم: الأخضر يرمز لأهل الجنة

قال المنشد نور ناجح، مؤسس فرقة الحضرة للإنشاد الديني، إن الفكرة الأساسية في اختيار ملابسهم، أن تكون مصرية وتأخذ الطابع المصري، لافتا إلى أن الجلباب موجود منذ أيام المصريين القدماء.

اللون الأخضر يرمز للباس أهل الجنة

وأضاف «ناجح»، خلال لقاء ببرنامج «مدد»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، أن اللون الأخضر يرمز للباس أهل الجنة، ومرتبط دائما بالقبة الخضراء ومقامات الصالحين، بينما اللون الأبيض يرمز للصفاء، كما أنه مريح للعينين.

وأبدعت فرقة الحضرة للإنشاد الديني في إنشاد «يا سيدة يا سيدة يا أم الشموع القايدة».