شهادة من بنك التنمية الصناعية بعائد 39.14%.. تمكنك من ربح 78 ألف جنيه

يقدم بنك التنمية الصناعية، شهادة «اختيارك» بالجنيه المصري، لمدة 3 سنوات بعائد 39.14%، وهي تحقق ربحا للعميل بقيمة 78 ألف جنيه. وفيما يلي تفاصيل ومميزات وقواعد شراء تلك الشهادة، وفق ما أعلنه البنك.

مميزات شهادة «اختيارك» من بنك التنمية الصناعية

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 50 ألف جنيه للشراء في المرة الأولى، ويمكن زيادتها بمضاعفات الـ5 آلاف جنيه مصري بدون حد أقصى.

- العائد على الشهادة: عائد تراكمي 39.14% يصرف مقدما.

- نوع العائد: يصرف مقدما في اليوم التالي لتقديم طلب الشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة في حدود 50% من القيمة الأسمية للشهادة.

- العملات المتاحة للشراء: الجنيه المصري، ويحق للأفراد للمصرين أو الأجانب شرائها.

استرداد الشهادة بعد 6 أشهر

وأعلن لبنك أنه يمكن استرداد الشهادة بعد 6 أشهر من يوم العمل التالي لتاريخ ربط الشهادة، حيث يرد للعميل أصل مبلغ شهادته، مخصوما منه مبلغ الفائدة المدفوعة له مقدما، مضافا إليها الفائدة المستحقة بعد إعادة احتساب العائد باستخدام سعر الاسترداد كالتالي:

- بعد 6 أشهر وخلال العام الأول يتم دفع غرامة قدرها 7%، وخلال العام الثاني وحتي العام الثالث يتم دفع غرامة قدرها 6%، وخلال العام الثالث يتم دفع غرامة قدرها 5%.

كيفية الحصول على 78 ألف جنيه

وعند حساب العائد التراكمي المدفوع مقدما على شهادة «اختيارك 3 سنوات» بالعملة المحلية من بنك التنمية الصناعية، في حالة استثمار مبلغ 200 ألف جنيه على نسبة الفائدة 39.14% يكون أمام العميل فرصة للحصول على 78.280 جنيه عوائد.