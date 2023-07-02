كم تبلغ أرباحك عند ادخار 100 ألف جنيه في بنك التنمية الصناعية؟.. استلمها فورا

بقدم بنك التنمية الصناعية عدداً من الخدمات المصرفية، وأبرزها شهادة «اختيارك»، الأعلى عائد مقارنة بالبنوك المصرية، بالنسبة للشهادات المدفوعة مقدمًا، ومن له حق الشراء يكون الأفراد مصريين أو أجانب.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر يوليو 2023، من بنك التنمية الصناعية، مدة شهادة اختيارك 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء في المرة الأولى 50 ألف جنيه، ويمكن زيادتها بمضاعفات الـ5 آلاف جنيه، وبدون حد أقصى.

كم يدفع التنمية الصناعية عائداً على الـ100 ألف جنيه؟

وسعر العائد على شهادة اختيارك ذات العائد التراكمي المدفوع مقدمًا يكون 39.14%، أي أن يمكن لصاحب مبلغ 100 ألف جنيه، الحصول على عائد مدفوع مقدمًا بقيمة تقريبًا 39 ألف جنيه.

ويمكن استرداد الشهادة ولكن بعد مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي لشراءها، ولكن يتم خصم منه مبلغ الفائدة المدفوعة بحسب يعر الاسترداد الخاص بالبنك.

مميزات شهادة اختيارك

ومن المميزات التي يقدمها بنك التنمية الصناعية على شهادة اختيارك، أن يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بنجو 50% من القيمة الأسمية للشهادة، ويكون الاقتراض بنفس عملة الشهادة.