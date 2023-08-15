شروط الحصول على قرض الموظفين من بنك التنمية الصناعية.. بحد أقصى مليون جنيه

يتيح بنك التنمية الصناعية خدمات متنوعة من التمويلات، من بينها قرض الموظفين بضمان تحويل الراتب إذ أن الفئة المستهدفة «حكومي، قطاع عام، قطاع أعمال عام وقطاع خاص»، والحد الأقصى للقرض مليون جنيه، بحسب جدول أسعار برامج التمويل لشهر أغسطس 2023.

والحد الأدنى للحصول على قرض الموظفين بضمان تحويل الراتب، 20 ألف جنيه، وبالنسبة للحد الأدنى للدخل يكون 4 آلاف جنيه.

قرض الموظفين من بنك التنمية الصناعية

وبالنسبة للحد الأدنى لمدة القرض عام، والحد الأقصى 10 سنوات أي 120 شهرًا، والحد الأدنى لمدة الخدمة 6 أشهر، وفقًا لشروط بنك التنمية الصناعية.

مميزات قرض الموظفين بضمان الراتب

وفيما يلي مميزات قرض الموظفين بضمان تحويل الراتب، بحسب بنك التنمية الصناعية.

- إمكانية الزيادة بعد مرور 6 أشهر.

- إمكانية شراء القروض.

- إمكانية الحصول على قرض بحد منفصل.

- فتح الحساب مجاناً.

- إصدار بطاقة ميزة مجاناً.

- إعفاء من الحد الأدنى لرصيد الحساب.

- تأمين على الحياة مجاناً.

- لا توجد مصاريف استعلام.