تفاصيل شهادة «اختيارك» من بنك التنمية الصناعية.. 5 دوريات متنوعة للصرف

يقدم بنك التنمية الصناعية، أنواعا مختلفة من الشهادات، من بينها شهادة «اختيارك» الثلاثية ذات العائد الثابت بالعملة المحلية للأفراد، ومدتها 3 سنوات.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر يونيو 2023، من بنك التنمية الصناعية، تصدر شهادة «اختيارك» بفئة تبدأ قيمتها الأسمية للشهادة الواحدة 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها.

والحد الأدنى لشهادة «اختيارك» في أول مرة للشراء 50 ألف جنيه، ومضاعفات الـ5 آلاف جنيه بدون حد أقصى، إذ أن الشهادة أسمية ولا يجوز التنازل عنها.

سعر العائد على شهادة «اختيارك»

وبالنسبة لسعر العائد على شهادة «اختيارك» فهو ثابت طوال المدة، وتتوافر 5 دوريات للصرف حسب رغبة العميل، كالتالي:

- صرف أسبوعي بعائد 16.50% سنويًا.

- دورية صرف شهري بعائد 17.00% سنويًا.

- صرف ربع سنوي بعائد 17.25% سنويًا.

- دورية صرف نصف سنوي بعائد 17.50% سنويًا.

- دورية صرف سنوية بعائد 18.50% سنويًا.

شهادة «اختيارك» من بنك التنمية الصناعية

ويتيح بنك التنمية الصناعية إمكانية شراء الشهادة بأسماء الغير، وأسماء القُصر بالشروط والأحكام المنظمة بحسب البنك، ولا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل 6 أشهر من تاريخ الإصدار، كما يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي لشراء الشهادة.

ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بنحو 95% من قيمتها الأسمية، وبمعدل عائد 2% بحد أدنى فوق العائد الساري على الشهادة.