انضمام محمود الليثي ونور قدري وتوني ماهر لفيلم «عنب».. (صور)

أعلنت المنتجة رشا الظنحاني، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، انضمام كل من محمود الليثي ونور قدري وتوني ماهر لفيلم «عنب».

ونشرت رشا الطنحاني، مجموعة صور أثناء التعاقد وعلقت قائلة: «محمود الليثي وتوني ماهر ونور قدري، أحدث المنضمين مع شركة الرشا برودكشن لأبطال فيلم عنب.. مستعدين للمفاجأة».

فيلم «عنب»

ويُشارك في بطولة فيلم عنب، عدد كبير من نجوم الفن وهم: إسلام إبراهيم، وبيومي فؤاد، وآيتن عامر، وهو من تأليف أحمد ويوسف سالم، وقصة أمين جمال، وإخراج أحمد نور.

وأعلنت المنتجة رشا الظنحاني، في بيانٍ صحفي سابق، أن الفيلم سيحمل العديد من المفاجآت، ومن المُقرر الإعلان عنها تباعًا خلال الفترة القليلة المُقبلة.