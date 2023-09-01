تفاصيل استعداد الصين لمواجهة إعصار ساولا: ابقوا في الملاجئ والمنازل

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، اليوم الأحد، إنذارًا باللون الأحمر لمواجهة الإعصار ساولا، الذي ضرب البلاد مع عواصف وأمطار غزيرة على المناطق الساحلية الجنوبية للبلاد.

من المرجح أن يصل الإعصار إلى اليابسة مساء الجمعة

ونقلت وكالة شينخوا الصينية، عن المركز، أن إعصار ساولا، هو تاسع إعصار خلال العام الجاري، وسيتحرك في اتجاه شمالي غربي، واتجاه غربي، بسرعة تتراوح بين 10 كيلومترات إلى 15 كيلومترا في الساعة.

وقال المركز، إن من المرجح أن يصل الإعصار إلى اليابسة على الساحل، جنوبي الصين، خلال الفترة من مساء الجمعة إلى صباح السبت، أو ربما يتحرك في اتجاه جنوبي غربي من المناطق الساحلية.

واضطر عشرات الملايين من سكان مدن هونغ كونغ وشنجن ومدن أخرى، إلى الاحتماء في الأماكن المغلقة مع اقتراب الإعصار العنيف مع رياح تعتبر الأقوى التي تهب على المنطقة على الإطلاق.

وأُلغيت مئات الرحلات في جنوب الصين، وأُرجئ بدء العام الدراسي في هونغ كونغ وبدت شوارع المدينة مقفرة، حسبما قالت «فرانس 24».

ونقلت «فرانس 24» عن هيئة الأرصاد الجوية الصينية أن الإعصار ساولا سيكون أقوى إعصار يضرب دلتا نهر اللؤلؤ منذ 1949.

دعوات للسكان بالابتعاد عن النوافذ والأبواب

وحذّر مرصد هونغ كونغ السكان من الخروج، داعيًا إياهم إلى الابتعاد عن النوافذ والأبواب المكشوفة وضمان وجود مكان آمن للاحتماء.

ويُتوقّع أن يضرب الإعصار ساولا المصحوب برياح تصل سرعتها إلى 210 كيلومترات في الساعة مدينة هونغ كونغ بحلول منتصف ليل الجمعة.

وفتحت مدينة شنجن التي تضم 17,7 مليون نسمة الملاجئ وقررت تعليق وسائل النقل العام، وعلقت محافظة جوانجدونج حركة القطارات فيها حتى السادسة من مساء السبت.

وحذر مرصد هونغ كونغ من ارتفاع مياه البحر إلى مستوى قياسي تاريخيًا، كما حذر فيضانات خطيرة قد يتجاوز عمقها في بعض المناطق المتر الواحد.