إعصار ساولا يجتاح الفلبين.. إجلاء 388 شخصا وانقطاع الكهرباء

ذكر مسؤولو فرق الإنقاذ في الفلبين أن مئات السكان قاموا بمغادرة منازلهم في مناطق مختلفة بعد تعرضها للفيضانات الناجمة عن إعصار ساولا.

إعصار ساولا يجتاح عدة قرى

وبحسب قناة إيه بي إس - سي بي إن الفلبينية، تسببت الفيضانات، الناتجة عن إعصار ساولا في اجتياح عدة قرى في شمال شرق البلاد.

وأفادت القناة الفلبينية أن مسؤول الإنقاذ في مقطعة كاجايان، أشار إلى أنه تم إجلاء 388 شخصًا في إجمال من 4 بلدات بالمقاطعة، كما ارتفع منسوب المياه في بلدتين إضافيتين، ولم تكن الرياح عاتية، ولكن الأمطار هطلت بغزارة خلال الليلة الماضية.

انقطاعات في التيار الكهربائي

وتابع التقرير الذي استعرض آخر أخبار إعصار ساولا، في الفلبين، بأنه تم الإبلاغ عن انقطاعات في التيار الكهربائي على نطاق واسع في محافظة كاجايان، التي يقدر عدد سكانها بـ1.2 مليون نسمة، وفيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو أضرار كبيرة حتى الآن.

واجتاح الإعصار مناطق شمال شرق الجزيرة الرئيسية لوزون، وجلب معه رياح بلغت سرعتها 185 كيلومترًا في الساعة إلى مناطق في مدينة تيجيجيوراو، وهي عاصمة محافظة كاجايان، حيث يعيش نحو 160 ألف شخص.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية أن يبقى إعصار ساولا في المياه الساحلية قبل أن يلامس اليابسة محذرة من خطر الأمطار الغزيرة التي قد تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية، يُتوقع هطول ما يصل إلى 200 ملم من الأمطار على طول سواحل كاجايان ومقاطعة إيزابيلا خلال اليوم.