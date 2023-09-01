بلهجة حادة.. بكين تحث أمريكا على وقف التدخل في بحر الصين الجنوبي

حثت الصين بلهجة حادة وقوية الولاياتِ المتحدة الأمريكية على وقف التدخل في قضية بحر الصين الجنوبي، والتوقف عن زرع الارتباك والخلاف وتأجيج النيران، معتبرة ذلك تقويضا للسلام والاستقرار الإقليميين.

تصريح مهم من وزارة الدفاع الصينية

وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بلهجة حادة وقوية.. بكين تحث أمريكا على وقف التدخل في بحر الصين الجنوبي»، حيث إن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية أكد أن واشنطن كانت تدعم تسليم الفلبين لوازم البناء إلى السفينة الحربية الراسية بشكل غير قانوني.

تهديد أمريكي للصين

وسبق أن هددت أمريكا الصينَ مِرارا بالاتفاقية المشتركة مع الفلبين، حيث دفعت بكين ببطلانها ووصفتها بأنها غير قانونية، دافعة بأن تلك التحركات الأمريكية تتعارض مع الالتزام العلني لواشنطن بعدم اتخاذ موقف بشأن قضية السيادة على الجزر في بحر الصين الجنوبي، ما يؤدي بدوره إلى تقويض السلام والاستقرار بشكل خطير في بحر الصين الجنوبي وتصعيد التوترات في المنطقة.