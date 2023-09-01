إعصار ساولا يغلق مدارس وشوارع الصين.. الأقوى منذ 74 عاما

توقفت الحياة في هونج كونج وأجزاء من جنوب الصين اليوم الجمعة بسبب إعصار ساولا الشديد، مما أدى إلى إغلاق المدارس والشركات والأسواق، الذي يعد الأقوى منذ 47 عاما وفق المرصد المركزي للأرصاد الجوية.

وقال المرصد المركزي للأرصاد الجوية في الصين، إن إعصار ساولا قد يصبح أقوى إعصار يصل إلى اليابسة في دلتا نهر اللؤلؤ منذ عام 1949، وهو العام الذي تأسست فيه جمهورية الصين الشعبية.

إعصار ساولا يضرب الصين

احتمى عشرات الملايين من الأشخاص في هونج كونج وشنتشن ومدن كبرى أخرى في جنوب الصين بمنازلهم اليوم الجمعة، خوفا من تهديد إعصار ساولا الكبير، بأن يصبح أقوى عاصفة تضرب المنطقة منذ عقود، حيث تم إلغاء مئات الرحلات الجوية في جميع أنحاء المنطقة، وتأخر بدء العام الدراسي في هونج كونج، وأصبحت شوارع المركز المالي الذي غمرته الأمطار مهجورة.

تحذيرات من ارتفاع مستوى إعصار ساولا في الصين

ومع احتمال وقوع ضربة مباشرة على هونج كونج في الصين، حذرت السلطات من أنها قد ترفع مستوى التحذير إلى T10، بسبب إعصار سولا، وهو أعلى مستوى إنذار في المدينة، والذي تم إصداره 16 مرة فقط منذ الحرب العالمية الثانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء «شينخوا الصينية».

وبحلول الساعة الثالثة بعد الظهر (0700 بتوقيت جرينتش) كان إعصار ساولا على مسافة 140 كيلومترا (حوالي 85 ميلا) شرق وجنوب شرق هونج كونج وهي أكثر المدن ازدحاما في الصين، مصحوبا برياح متواصلة سرعتها 210 كيلومترات في الساعة، قد تتسبب في حدوث عاصفة قد تؤدي إلى فيضانات خطيرة.

وفتحت مدينة شنتشن المجاورة، التي يسكنها 17.7 مليون شخص، ملاجئ للاجئين، وخططت لوقف وسائل النقل العام، كما سيتم أيضًا تعليق القطارات من وإلى قوانغدونج من الساعة 8 مساءً اليوم الجمعة حتى الساعة 6 مساءً غد السبت.