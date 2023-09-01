8 أدوية مغشوشة حذرت منها هيئة الدواء المصرية.. منها 3 للأطفال

حذرت هيئة الدواء المصرية، المواطنين من وجود أدوية وعقاقير مغشوشة في الأسواق والصيدليات، لافتة إلى أنها مقلدة من الدواء الأصلي، ومن جميع التشغيلات التي تتفق مع المواصفات الخاصة بالدواء.

أدوية مغشوشة حذرت منها هيئة الدواء.. منها 3 للأطفال

- دواء Xilone Forte syrup ويستخدم لعلاج اضطرابات الغدد لدى الأطفال، وأبرز الاختلاف بينه وبين الأصلي هو لون العلبة الأصلية وهو الأبيض والمقلدة تميل إلى اللون الأصفر.

- دواء Ciprobay tablet مٌضاد حيوي يُستخدم لعلاج الأطفال، ويُمكن التفرقة بين الدواء المقلد والدواء المغشوش من خلال البيانات المطبوعة على الشريط الداخلي.

- دواء Alveofact 108 mg يُستخدم لعلاج الحالات التي تعانى من ضيق التنفس الشديد للأطفال.

- دواء Hibiotic N 600mg/5ml Suspension يُستخدم لعلاج التهاب الأذن الوسطى، وعلاج التهاب الجيوب الأنفية، والتمييز يكون في لون العلبة فلونها يكون باهتة.

- دواء Ciprobay tablet، مضاد حيوي شهير يستخدم في علاج التهاب الرئوي.

- دواء Otrivin adults nasal drops solution 0.1%، والتشغيلات الأخرى التي تتفق مع المستحضر.

- دواء Controloc i.v vial، الذي يستخدم لعلاج عسر الهضم ومرض ارتجاع المعدي المرئ.

- دواء Oxyprogest Vial، وهو حقن شهيرة لمنع الحمل

هيئة الدواء توضح خطورة الأدوية المغشوشة

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، أن الأدوية المغشوشة قد تحتوي على مواد فعالة بنسبة خاطئة، أو مكونات غير فعالة وغير صحيحة أو قد لا تحتوى على أي مواد فعالة من الأساس.

الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية

وطالبت هيئة الدواء من المواطنين في ﺣﺎل وﺟﻮد ﺷﻜﻮى يرجى اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﺼﻴﺪلي ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮة أو اﻻﺗﺼﺎل على اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ 15301، أو الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني www.edaegypt.gov.eg.