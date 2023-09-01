9 معلومات عن محمد الفايد.. ثروته 2 مليار دولار ويمتلك قلعة

غيب الموت اليوم رجل الأعمال الملياردير المصري محمد الفايد عن عمر يناهز 94 عاما في بريطانيا، وشيعت جنازته بعد صلاة الجمعة من المركز الإسلامي بلندن.

أبرز المعلومات عن محمد الفايد

أبرز المعلومات عن محمد الفايد نقلا عن مجلة فوربس الأمريكية نرصدها لكم كما يلي:

1- ولد في الإسكندرية، في يناير 1929 وانتقل في منتصف الستينيات إلى المملكة المتحدة، حيث جمع ثروته.

1- صنفته المجلة ضمن أثرياء العالم بثروة بلغت 2 مليار دولار

2- يشتهر بكونه المالك لمتجر هارودز في لندن، الذي باعه إلى قطر مقابل 2.4 مليار دولار في عام 2010.

3- يمتلك فندق ريتز باريس الشهير الذي أعيد افتتاحه في عام 2016.

4- في عام 2013، باع الفايد نادي فولهام لكرة القدم إلى الملياردير الأمريكي شاهد خان مقابل 300 مليون دولار.

5- الفايد كان متزوجًا من الكاتبة السعودية سميرة خاشقجي.

6- لديه 5 أبناء منهم دودي الفايد الذي توفي في حادث سيارة مع الأميرة ديانا في عام 1997.

7- يمتلك قلعة إسكتلندية أثرية رائعة ويقيم فيها.

8- كان من المنادين بانفصال إسكتلندا عن المملكة المتحدة وكان يسعى ليكون أول رئيس لها حسبما ذكر الإعلامي أحمد المسلماني، في برنامجه «صوت القاهرة» على قناة «الحياة».

9- ظهرت شخصيته في مسلسل «The crown» الشهير وتناولت عدة أعمال فنية.