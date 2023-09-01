عالم أزهري عبر قناة الناس: إذا أردت الاجتهاد في العبادة فعليك باليقين

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ شدة يقين أبي بكر ظهرت في تعلقه العجيب بالنبي – صلى الله عليه وسلم - ومحبته، لينال أعلى المقامات وفضل غيره بذلك المعنى الذي وقر في صدره بدون تعب في العمل، مستشهداً بـ«ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في صدره».

جبر: اليقين عمل قلبي ولكنه يحمل البدن على العبادة

وأضاف «جبر» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «اعرف نبيك» والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ اليقين هو عمل قلبي والعمل القلبي بلا مجهود بدني، بل يحمل العمل القلبي البدن فإذا تعب الجسد لا تضيق النفس ومهما شعرت بعناء في ممارسة الحياة سواء معاملات وعمل دنيوي أو عبادات فلا تشعر بعناء نفسي.

العناء النفسي

وتابع عالم الأزهر الشريف، أنَّ العناء البدني يذهب بالنوم لكن «النفسي» راحة البدن لا تذهبه، والإيمان يزداد بتعلقك بالحبيب النبي إمام كل خلق قويم وسلوك مستقيم، وزيادة الإيمان ترفع همتك وتيسر عليك العبادات بدنياً ونفسياً.