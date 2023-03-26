مكارم الأخلاق في الرسالة المحمدية في سهرة رمضانية بقصر ثقافة سوهاج

عقدت وزارة الأوقاف، بالأمس، سهرة رمضانية في قصر ثقافة سوهاج، بميدان الثقافة، بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف وحرصا منها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك ونشر لثقافة وسماحة الإسلام الصحيحة لتصل إلى جميع شرائح المجتمع وأطيافه ، وفقا لمديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج .

سهرة رمضانية بقصر ثقافة سوهاج

حاضر بالسهرة الرمضانية التى عقدت أمس عقب صلاة التراويح فضيلة الشيخ الدكتورمحمد حسنى عبد الرحيم وكيل وزارة الاوقاف بمحافظة سوهاج والدكتور محمد عمر أبو يف أستاذ النقد الأدبي بكلية الدراسات الإسلامية بسوهاج وحملت السهرة الرمضانية عنوان مكارم الأخلاق فى الرسالة المحمدية.

أهداف السهرات الرمضانية بالأوقاف وقصور الثقافة

وأوضحت مديرية الأوقاف أن الشهرات الرمضانية من المقرر عقدها كل يوم سبت بقصر ثقافة سوهاج، وتحديد موضوع دينى للنقاش والحوار وصولا إلى رفع المستوى التثقيفي والتوعوي لدى الجماهير، والعمل كذلك على ترسيخ قيم الحوار والمشاركة الإيجابية فضلا عن والاستفادة الجادة من الوقائع والانتصارات التاريخية حيث ستضم السهرات الرمضانية القادمة الحديث عن نصر أكتوبر .