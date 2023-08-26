نائب رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم استخدم اليقين بمعنى الصدق والعلم

قال الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إن اليقين جاء بعدة صور ومعانٍ بالقرآن الكريم، حيث جاء بمعنى الصدق والتصديق، حيث قصة الهدهد وسيدنا سليمان حين تفقد الطير.

اليقين جاء في القرآن بمعنى العلم

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم السبت، خلال برنامج «آيات بينات»، المذاع عبر قناة «الناس»، أن اليقين جاء أيضًا في القرآن بمعنى العلم الحق الذي لا ريب فيه مما وجد بخواتيم سورة الحاقة عن القرآن الكريم، حيث وصفه الله تعالى بأنه «حق اليقين».

اليقين جاء بمعنى الموت والرؤية البصرية

تابع أن اليقين جاء بمعنى الموت بخواتيم سورة النحل، حينما خاطب الله تعالى نبينا محمد بأن يعبد ربنا حتى يأتيه اليقين، وأيضًا جاء بمعنى الرؤية العينية والبصرية وهي إحدى مراتب اليقين، كما في مفتتح سورة التكاثر التي أشار الله سبحانه وتعالى إلى علم اليقين.