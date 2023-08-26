نائب رئيس جامعة الأزهر: الجنة أكبر مثال على درجات اليقين الثلاث

قال الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إن الله سبحانه وتعالى تحدث عن اليقين وعن درجاته ومقاماته وهي: علم اليقين، عين اليقين وأيضًا حق اليقين.

الجنة أكبر مثال على درجات اليقين الثلاث

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم السبت، خلال برنامج «نبي الرحمة»، المذاع عبر قناة «الناس»، أن الجنة هي أكبر مثال على درجات اليقين، حيث أخبرنا الله سبحانه وتعالى أننا سندخل الجنة، وأنها فيها ما فيها من النعيم فهذا علم اليقين والخبر عن الله عز وجل حتى لو كان علمًا فهو بمثابة الرؤية البصرية.

القرآن الكريم استخدم اليقين بمعنى الصدق وبمعنى العلم

وتابع: استخدم القران الكريم اليقين بمعنى الصدق وبمعنى العلم أيضًا، وقد أخبرنا بالجنة وما أعده فيها للمتقين فهذا علم اليقين فإذا قامت القيامة ورأينا الجنة بأعيننا فقد انتقلنا من علم اليقين إلى عين اليقين ثم إذا ما دخلنا الجنة ورأينا ما فيها من نعم فهذا حق اليقين.