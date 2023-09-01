حلم تمناه محمد الفايد ولم يحدث.. السر في الاستفتاء على انفصال اسكتلندا

غيّب الموت رجل الأعمال المصري محمد الفايد، عن عمر ناهز 94 عامًا في بريطانيا، وشيعت جنازته بعد صلاة الجمعة من المركز الإسلامي بلندن.

وكان الفايد قد دخل في عدة مشاحنات سابقة مع العائلة المالكة في بريطانيا، إذ رفض القضاء البريطاني أكثر من مرة منحه الجنسية البريطانية على الرغم من إقامته في بريطانيا منذ عام 1964، إلا أنه كان كان أكثر من مرة يهاجم السلطات هناك مما جعلها تتعسف معه برفضها منحه الجنسية.

الفايد كان من مؤيدي انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة والذي رفضه سكان اسكتلندا في استفتاء رسمي، إذ رفضوا خيار الاستقلال بأغلبية 2,001,926 صوت مقابل 1,617,989 في الاستفتاء الذي أجري عام 2014 حسبما ذكرت «بي بي سي».

وكان محمد الفايد يراهن على انفصال اسكتلندا ليحصل على الجنسية الاسكتلندية ثم يترشح للرئاسة ليصبح أول رئيس لاسكتلندا.

المسلماني يكشف سبب سعي الفايد لحكم اسكتلندا

وذكر الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني في برنامجه علم السياسة، المذاع على قناته الرسمية عبر يوتيوب أن سبب اختياره لاسكتلندا أنه يكون أول رئيس لها، لأنه شخصية مهمة في اسكتلندا ويمتلك أكثر من 100 ألف فدان هناك تتوسطهم قلعة ترجع للقرن الـ18.

وكان الفايد يرى اسكتلندا أنها مقاطعة الأصل مصرية وبالتالي أن يحكمها مصر هي عودة المصريين لحكم اسكتلندا، إذ يرجع بعض المؤرخين مدينة اسكتلندا إلى الملكة المصرية سكوتا والتي خرجت من مصر مع ولديها وجنودها وغادرت للسواحل البريطانية واستقرت بهذه الأرض التي أطلق عليها اسكتلندا فيما بعد.