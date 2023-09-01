ما حجم ثروة محمد الفايد؟.. المركز الـ12 بقائمة أثرياء العرب

توفي رجل الأعمال المليادير المصري محمد الفايد، عن عمر ناهز 94 عاما في بريطانيا، وشيعت جنازته بعد صلاة الجمعة من المركز الإسلامي بلندن.

يصنف «الفايد» كشخص عصامي، حيث بدأ حياته في الأعمال اليدوية، وصولًا لكونه من أغنى أغنياء العالم.

في المركز الـ12 لقائمة أثرياء العالم حسب فوربس

وصنفت مجلة فوربس المتخصصة في تصنيف الأثرياء، محمد الفايد في المركز 12 لقائمة أثرياء العرب، بثروة تبلغ 2 مليار دولار، بينما تصنفه في المركز 1516 عالميًَا.

وامتلك الفايد متجر هارودز الشهير في لندن، ثم باعه عام 2010 لقطر بقيمة مقدرة 2.4 مليار دولار عام 2010.

يمتلك فندق من أفخم فنادق باريس

ويمتلك محمد الفايد فندق «Ritz Paris» بالعاصمة الفرنسية، الذي أعيد افتتاحه عام 2016، بعد تجديدات دامت 4 سنوات، وهو من أفخم الفنادق الفرنسية.

باع الفايد عام 2013 نادي فولهام الإنجليزي لكرة القدم إلى الملياردير شاهد خان، بقيمة مقدرة بلغت 300 مليون دولار.

كما يمتلك الفايد قلعة من القرن الـ17 باسكتلندا، وعدة قصور فخمة في عدد من الدول.