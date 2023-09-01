محافظ مطروح يعتمد نتيجة اختبارات قبول الالتحاق بمدارس التمريض

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، نتيجة اختبارات القبول للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بمدارس مرسى مطروح والحمام بعدد 120 طالبا وطالبة.

عدد المقبولين في مدارس التمريض

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه جرى اختيار 120 طالبا وطالبة بمدرستي الثانوية الفنية للتمريض بمرسى مطروح والحمام بعد فتح باب التقدم وفقا للمجموع المحدد وعدد الطلاب بكل فصل وفقا للضوابط والشروط المعلن عنها والتنسيق مع وزارة الصحة بشأن الموافقة على زيادة القبول بأكثر من فصل بمدارس التمريض، حيث جرى قبول 60 طالبة بمدرسة التمريض بنات بمرسى مطروح و30 طالبا بمدرسة التمريض بنين بمرسى مطروح و30 طالبة بمدرسة التمريض بنات بالحمام.

تلبية رغبات أهالي مطروح

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح ببيان أن المحافظة تكثف جهودها لتلبية رغبات الأهالي في إلحاق أبنائهم بالتعليم الثانوي للتمريض وحاجة المحافظة إلى توفير مزيد من كادر التمريض للعمل بمستشفيات المحافظة والحفاظ على استقرار وتقديم مزيد من الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة وتحسينها لأهالي مطروح.