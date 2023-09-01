وسط فرحة وزغاريد.. محافظ مطروح يكرم أوائل الثانوية والدبلومات الفنية

كرم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة أوائل الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والتمريض والأول ثانوية عامة من المكفوفين، وعدد من القائمين والمشاركين في تنظيم القوافل التعليمية مع منحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديرا وتحفيزا لهم وذلك في احتفالية كبرى نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.

وحضر الاحتفالية اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة والنائب جمال الشورى والنائبة سحر عيد من أعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح والقيادات التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر، ونقيب معلمي مطروح، ورئيس مجلس أمناء مرسي مطروح، وأولياء الأمور والقيادات التنفيذية والدينية الإسلامية والمسيحية بالمحافظة.

زغاريد خلال ممر شرفى للأوائل

بدأت الاحتفالية، اليوم، بإقامة ممر شرفي للمكرمين وسط تحية الحضور وأصوات الزغاريد، وفي كلمته قدم محافظ مطروح التهنئة، لجميع الطلاب أوائل الشهادات، العامة والأزهرية، والدبلومات الفنية والتمريض معربا عن فخره بهم جميعا، وبالنماذج المشرفة التي استطاعت التفوق والتميز وحصد المراكز الأولى على مستوى المحافظة، موجها الشكر لأولياء أمور الطلاب على جهودهم على مدار العام مع أبنائهم لتحقيق النجاح والتفوق، كما ثمن محافظ مطروح جهود قيادات التربية والتعليم والأزهر بالمحافظة، وحرصهم على توفير المناخ التعليمي الجيد، لتحقيق التفوق لأبناء المحافظة.

دعم منظومة التعليم العام والفني والأزهري بمطروح

وأكد محافظ مطروح ببيان على استمرار تقديم كافة أنواع الدعم لمنظومة التعليم العام والفني والأزهري بالمحافظة، من أجل تخريج كوادر قادرة على مواكبة خطوات التنمية بها وخدمة أهالي فى كافة التخصصات.

كما ألقى كل من وكيل وزارة التربية التعليم ومدير عام المنطقة الأزهرية بمطروح كلمات خلال الاحتفالية وجها فيها الشكر لمحافظ مطروح على دعمه الدائم والمستمر للنهوض بالعملية التعليمية على أرض المحافظة.

عروض كورال في الاحتفالية

و تضمنت الاحتفالية عروض فنية وأغاني عن النجاح قدمها كورال مديرية التربية والتعليم، وأطفال المنطقة الأزهرية، وكذلك فيديو مع أوائل الشهادات كنماذج ناجحة بعد جهد طوال العام و توجيهم نصيحة لزملائهم للتفوق وتقديم الشكر لكل الجهود التي ساعدتهم على الوصول للقمة لاقت إعجاب واستحسان الحضور.