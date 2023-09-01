بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع انقلاب سيارة على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي في الكيلو 81 أمام قرية قرطاج، في اتجاه الإسكندرية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات مصابين حادث طريق الإسكندرية

واستقبل اليوم، مستشفى العلمين النموذجي مصابي حادث سيارة طريق الإسكندرية مطروح الدولي وننشر الأسماء والحالات، وهم فرح خالد عبدالمنعم 23 سنة من القاهرة تعاني من اشتباه كسر بالساق اليمني وكدمات وسحجات بالجسم، ويمنى خالد إبراهيم 27 سنة، من القاهرة تعاني من جرح قطعي بالجبهة، وكدمات وسحجات بالجسم، وفريدة خالد إبراهيم 21 سنة من القاهرة تعاني من اشتباه كسر بالساق اليمنى، وكدمات وسحجات بالجسم، وتقي خالد إبراهيم 23 سنة من القاهرة، تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي بالوجه، وكدمة بالظهر، وكدمات وسحجات بالجسم، ورنا حمدي صالح 23 سنة من القاهرة تعاني من اشتباه كسر بالساق اليمني.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق الإسكندرية مطروح الدُّوَليّ الساحلي ومباحث المرور إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير مفصل إلى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.