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مشروبات ممنوع تناولها لمرضى التهاب المعدة.. احذر المعلبات

كتب:

أمنية شريف
12:09 ص | السبت 02 سبتمبر 2023
مشروبات ممنوع تناولها لمرضى التهاب المعدة

مشروبات ممنوع تناولها لمرضى التهاب المعدة

حذر أستاذ علوم الأغذية، محمد الحوفي، من بعض المشروبات لمن يعانون من التهاب المعدة، إذ تجعل جدار المعدة يلتهب أكثر، مقدما العديد من المشروبات التي يجب الابتعاد عنها، حتى لا تتسبب في تدهور الحالة الصحية، بالإضافة إلى المشروبات التي تساعد على العلاج.

مشروبات ممنوعة على مرضى التهاب المعدة

وفقًا لحديث أستاذ علوم الأغذية، الدكتور محمد الحوفي، لـ«الوطن»، فهناك مشروبات ممنوعة لمرضى التهاب المعدة، إذ إن ألم المعدة يزداد مع بعض المشروبات التي تحفز التهابات جدار المعدة، كما أن المشروبات تعني الزيادة غير الطبيعية في إفراز الحمض المعدي.

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بقلم أمنية شريف