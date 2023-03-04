متى يلجأ المريض لعمليات تكميم المعدة؟.. العالم ينتفض ضد السمنة

قال الدكتور عماد حلمي، استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة وبطء الحرق، إن هناك توجه عالمي بالتوعية ضد السمنة، خاصة أنه مرض منتشر، ويتسبب في عديد من المضاعفات والأمراض المصاحبة للسمنة كالضغط والسكري، مشيرا إلى أن السمنة، عبارة عن زيادة نسبة الدهون في الجسم، بما يزيد عن 30% من وزن الجسم، وأن ما دون ذلك يسمى زيادة في الوزن.

الاستخدام الزائد للميزان يحبط مريض السمنة

أضاف استشاري علاج السمنة، في لقاء مع برنامج «صباح الورد»، المعروض على شاشة قناة «TeN»، أن الاستخدام الزائد للميزان، بتسبب في الإصابة بالإحباط لمريض السمنة، وأنه ينصح باستخدام الميزان مرة واحدة في الأسبوع، مؤكدا على أن عمليات التكميم ضرورية لمن تزيد نسبة الدهون في أجسامهم على أكثر من 40% من وزن الجسم، أو لمن يعانون من أمراض مزمنة.

سلبيات عملية التكميم

أكد حلمي، في لقائه مع الاعلاميتين مها بهنسي وسلمى عادل، أنه لا يجب إجراء عمليات التكميم، بسبب عدم القدرة على فقدان الوزن فقط، موضحا أن الآثار الجانبية لعمليات التكميم تؤثر بشكل كبير على حياة مريض السمنة، وقد تتسبب في عدد من المشكلات الغذائية للمريض، من أشهرها مشكلات عدم القدرة على شرب المياه، بشكل سليم.