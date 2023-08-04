«الإفتاء»: لا تقع زكاة على الأرض المعدة للبناء أو السكن

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأرض المعدة للبناء عليها والمشتراه بقصد ذلك لا تقع عليها زكاة، ولا يجب على المسلم أن يدفع زكاة عليها، سواء كان الهدف منها بناءها للسكن الشخصي، أو بيع الوحدات السكنية بعد بنائها، موضحة أنه في هذه الحالة لا تقع زكاة على صاحب الأرض.

زكاة الأرض المعدة للبناء

وأوضحت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها، إنّ الأرض المعدة للبناء لا تقع عليها زكاة لأنها غير منتجة، فلا هي أرض زراعية تجب فيها زكاة الزروع، ولا هي أرض مبنية تستغل بالاستئجار، لذا على لا تقع زكاة حتى إذا كان الهدف من بناء هذهالزكاة الأرض هو السكن الشخصي، أو بيع الوحدات بعد البناء.

دليل على عدم وقوع زكاة الأرض

وأشارت الإفتاء إلى أنّه نُصّ في كتاب «الدر المختار على متن تنوير الأبصار» فيما يخص الزكاة ما نصه: [والأصل أنَّ ما عدا الْحَجَرَيْنِ -الذهب والفضة- والسوائم إنما يزكى بنية التجارة؛ بشرط عدم المانع المؤدي إلى الثني -أخذ الصدقة مرتين-، وشرط أن تكون النية مقارنة لعقد التجارة..، ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئًا للقنية ناويًا أنه إن وجد ربحًا باعه لا زكاة عليه] اهـ.