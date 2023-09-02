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نائب وزير داخلية تشاد: الخيار العسكري في النيجر غير مطروح بقوة

كتب:

أبانوب رجائي
02:43 ص | السبت 02 سبتمبر 2023
نائب وزير الداخلية التشادي

نائب وزير الداخلية التشادي

قال حسين إبراهيم أصيل، نائب وزير الداخلية في تشاد، إن الخيار العسكري في النيجر غير مطروح بقوة، نظرا لمجموعة من التطورات والمصالح السياسية لمجموعة «إيكواس».

وأضاف أصيل، خلال لقاء مع قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعمل على تكثيف تواجدنا الأمني والعسكري وقادرون على حماية حدودنا».

وتابع نائب وزير الداخلية في تشاد: «لدينا حدود واسعة مع النيجر والسودان، محاطون بدول تشهد مشكلات كبيرة، والحدود بيننا لصيقة، ولدينا تواجد أمني وعسكري بصفة دائمة، وفي هذه الأيام نكثف تواجدنا الأمني والعسكري وقادرون على حماية حدودنا». 

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بقلم أبانوب رجائي