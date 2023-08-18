أمين عام حزب «حماة الوطن» يشارك في اليوم الوطني لدولة تشاد

شارك النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب «حماة الوطن»، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، في العيد الوطني الـ63 لدولة تشاد، بحضور السفير تشوناي حسن، سفير دولة تشاد بالقاهرة.

وقال نصير، في بيان له، إن العلاقة بين مصر وتشاد ممتدة وتاريخية، باعتبارها من الدول المهمة للأمن القومي المصري.

اليوم الوطني لدولة تشاد

وأضاف، أن هناك تطويرا مستمرا في العلاقات الثنائية بين مصر وتشاد، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي ظل الأهمية الكبيرة التي تحتلها تشاد في منطقة الساحل الأفريقي ذات الاتصال المباشر بالأمن القومي المصري.

تعاون بين «حماة الوطن» ودولة تشاد

وأكد «نصير» على أن هناك تنسيقا وتعاونا في العديد من المجالات المختلفة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ومكافحة الإرهاب بين البلدين.

وأوضح أمين عام الحزب، أن هناك تعاونا بين الحزب وسفارة تشاد، من خلال استيراد اللحوم من المزارع التي أنشأها الحزب بتشاد لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.