نائب وزير داخلية تشاد: ما يحدث في النيجر يؤثر علينا بحكم قربنا الجغرافي

قال حسين إبراهيم أصيل، نائب وزير الداخلية في تشاد، إن الخيار العسكري في النيجر غير مطروح بقوة، نظرا لمجموعة من التطورات والمصالح السياسية لمجموعة «إيكواس».

وأضاف أصيل، خلال لقاء مع قناة «القاهرة الإخبارية»: «لسنا عضوا في إيكواس، ولكن بحكم قربنا الجغرافي وتداخلنا مع النيجر جغرافيا وقبليا، فإن شعب النيجر يخصنا، ومن ثم فإن الأزمة هناك ذات أولوية بالنسبة إلينا، وعدم وجود استقرار هناك يؤثر علينا على مستوى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية».

حدود واسعة مع النيجر والسودان

وتابع نائب وزير الداخلية في تشاد: «لدينا حدود واسعة مع النيجر والسودان، محاطون بدول تشهد مشكلات كبيرة، والحدود بيننا لصيقة، ولدينا تواجد أمني وعسكري بصفة دائمة، وفي هذه الأيام نكثف تواجدنا الأمني والعسكري وقادرون على حماية حدودنا».