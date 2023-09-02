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مسؤول سابق بـ«البنتاجون»: كييف تستعد لتسلم أول 10 دبابات أمريكية من طراز «أبرامز»

كتب:

أبانوب رجائي
03:07 ص | السبت 02 سبتمبر 2023
المسؤول السابق بالبنتاجون

المسؤول السابق بالبنتاجون

قال برنت سادلر، المسؤول السابق في البنتاجون، إن كييف تستعد لتسلم أول 10 دبابات أمريكية من طراز «أبرامز»، مشيرا لأهمية الدعم الغربي لأوكرانيا.

وقال سادلر، إن «أوكرانيا لديها قدرات كبيرة لمقاومة روسيا».

وحول إعلان روسيا تخصيص مبالغ مالية كبيرة لتطوير الأراضي الأوكرانية التي ضمتها، قال: «الأمر هو أن الحرب تستمر، وكلما تزيد الحرب تتوقع روسيا أن هناك اختراق لأراضيها، وأن هناك تصعيد للهجمات ضدها».

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بقلم أبانوب رجائي