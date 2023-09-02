مسؤول سابق بـ«البنتاجون»: كييف تستعد لتسلم أول 10 دبابات أمريكية من طراز «أبرامز»

قال برنت سادلر، المسؤول السابق في البنتاجون، إن كييف تستعد لتسلم أول 10 دبابات أمريكية من طراز «أبرامز»، مشيرا لأهمية الدعم الغربي لأوكرانيا.

وقال سادلر، إن «أوكرانيا لديها قدرات كبيرة لمقاومة روسيا».

وحول إعلان روسيا تخصيص مبالغ مالية كبيرة لتطوير الأراضي الأوكرانية التي ضمتها، قال: «الأمر هو أن الحرب تستمر، وكلما تزيد الحرب تتوقع روسيا أن هناك اختراق لأراضيها، وأن هناك تصعيد للهجمات ضدها».